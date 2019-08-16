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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Yenişehir Belediyesi tarihi canlandırmak için harekete geçti Haberi

Yenişehir Belediyesi tarihi canlandırmak için harekete geçti Haberi

kanyondan görüntü

Restorasyon Kanyon Şelale Allah Harekete Geç 

-Davut Aydın ile röportaj
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Osmanlı’nın ilk başşehri olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tarihi eserlerin restorasyonu başladı.
Yenişehir Belediyesi, restorasyon ve çevre düzenlemelerini hızlandırarak tarihi canlandırmak için harekete geçti. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Davut Aydın, “Şu anda çalışmamız Günece kanyonunun yolları ile birlikte Yarhisar şelalesinden başladı.
Kanyonu geçen hafta Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze temizlettik. Fen İşleri de buradaki eksiklikleri gelip not aldı, inşallah bayramdan sonra burasını güzelleştireceğiz. Işıklandırmalar da yapacağız, fakat bunu bizden kimse talep etmedi. Biz buraya gezmek için geldiğimizde bu eksiği gördük ve bu bizim işimizdir diyerek yapmaya karar verdik. Tarihimizi canlandırmamız lazım. Yenişehir Osmanlı’nın ilk başşehri, tarihi bir yer, kimliğimizi ortaya çıkartmamız gerekir” diye konuştu.
Başkan Aydın, “Yarhisar’da şelale ile birlikte hamamın düzenlemesini de yapacağız. Geçtiğimiz yıllarda Yarhisar hamamımın restorasyonu yapılmıştı, lâkin şu an tekrar âtıl vaziyette kalmış. İnşallah İl Kültür Müdürlüğümüzle de görüşüp oraya da bir el atmayı, düzenleme yapmayı düşünüyoruz” dedi.

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