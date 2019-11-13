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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yenişehir Belediyesi’ne kayyum atandı İzle

Yenişehir Belediyesi’ne kayyum atandı İzle

Güvenlik önlemleri

Kayyum Irak 

-Belediye binasından görüntü
-Belediye girişine bariyerlerin bırakılması
-Detay görüntü

( DİYARBAKIR -EK) DİYARBAKIR

- Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır’ın HDP’li Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Belgin Diken görevden alındı. Yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi kayyum olarak atandı. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, hakkında ‘‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/32253 sayılı soruşturma dosyası ve “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17867 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 12 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45’inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46’ncı maddesi kapsamında Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.
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