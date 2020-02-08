-Konuşmalar

-plaket

-Röportaj

-detay görüntüler



( İSTANBUL ) Yenilikçi gençler "BilimSenOl Girişimcilik Zirvesi"nde buluştu- Yenilikçi gençler, girişimcilerle buluştu İSTANBUL



- Yenilikçi fikirleriyle dikkat çeken girişimci öğrenciler BilimSenOl Girişimcilik Zirvesi’nde buluştu. Zirvede Mine Dedekoca ve TİNK Kolejleri Kurucusu Zeynep Dereli de tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. BilimSenOl Platformu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle düzenlenen yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan gençleri buluşturan "BilimSenOl Girişimcilik Zirvesi" Sultangazi Belediyesi Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı zirvede Mine Dedekoca Yalın Girişimcilik ile Fikirden İşe başlıklı sunumuyla yer aldı. Dedekoca, girişimciliğe dair tecrübelerini gençlerle paylaşırken, girişimcilik ve hayallerini gerçeğe dönüştürme noktasında öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Ardından TİNK Kolejleri Kurucusu Zeynep Dereli öğrencilerle bir araya geldi. Dereli, öğrencilerin sevdikleri işleri yapmaları gerektiğini belirtirken yeniliğe ve değişime açık olmanın önemine dikkat çekti. Girişimciliğe İlk Adımlar ve Süreç başlığında ise Emir Mahmut Çolak, kendi girişimcilik yolculuğunu anlattı. Girişimci gençlerin fikirlerini ve yenilikçi çabalarını destekleyen zirvede, öğrenciler de konuşmacıları ilgiyle takip etti. Zirvede konuşmalarıyla yer alan isimlere plaket takdim edildi. “Türkiye’de gençlerimizin yüzde 10’u girdikleri bölümü beğenmiyor” TİNK Kolejleri Kurucusu Zeynep Dereli, öğrencilerin sevdikleri alanlarda daha başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Dereli, gençlerin ilgi duydukları alanlarda tercih yaparken yeterli bilgiye sahip olmalarının önemine dikkat çekerek, “Türkiye’de her sene üniversite sınavına giren gençlerimizin yüzde 10’u girdikleri bölümü beğenmiyor ve ertesi sene tekrar sınava giriyor. Burada sizinle sohbet ediyor olmamız da bence rastlantı değil. Ben size kendimden örnek vereyim; inşaat mühendisliği okumak için ABD’ye gittim. Türkiye’de inşaat mühendislerinin şantiyede çalıştıklarını bilmiyordum. Neyi seviyorsanız ondan para kazanabilirsiniz yeter ki onu bulmak için gayretli olun” ifadelerini kullandı. “Amacımız gençlere ilham vermek ve farkındalık oluşturmak” BilimSenOl Platformu’nun kurucusu olan Bahçelievler Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Emirhan Belli, gençlerin cesaretle çalışmalarını gerçekleştirmesi gerektiğini belirterek “Kurucusuyum 11’inci sınıfta başladım. Türkiye’de bilim sevmeyen çocuğun kalmamasını amaçladığımız için il il, ilçe ilçe, gezerek bilimin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Öğrencilerde şöyle bir sorun var. Ben öğretmen, polis olacağım diyorlar üniversiteye geldiklerinde hemen meslekleri değişiyor. BilimSenOl Girişimcilik Zirvesi ile bir gün boyunca süren bir çalışma hazırladık. Yaklaşık 4-5 haftadır ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bize destek sağlayanlar Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu tür çalışmalarımıza her zaman destekçidir. Bakanlık kapsamında projelerde yer alıyoruz. Hem de kendi platformumuzda çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz 81 ili gezerek bilim sevmeyen çocuğun kalmaması. Bugünkü zirvede amacımız gençlere ilham vermek ve farkındalık oluşturmak” şeklinde konuştu.





loading...