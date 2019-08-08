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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı - Bakan Akar, törene katıldı

- Yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı - Bakan Akar, törene katıldı

Bakan Akar'ın törene katılması

( LEFKOŞA ) - Yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı- Bakan Akar, törene katıldı LEFKOŞA

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- KKTC’de yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.
Gemikonağı’nda bulunan ve yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı. Tören sırasında F-16 uçakları, halkı selamlama uçuşu da gerçekleştirdi. Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, KKTC milletvekilleri ile askeri sivil yetkililer katıldı.

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