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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Yenilenen İstanbul seçimi - İSTANBUL İzle

Yenilenen İstanbul seçimi - İSTANBUL İzle

- Şeker hastası 60 yaşındaki Rukiye Aydoğan'ın evden alınması - Oy verme işlemlerinden görüntülerYenilenen İstanbul seçimi - Şeker hastası 60 yaşındaki Rukiye Aydoğan ambulansla, ayaklarında kireçlenme bulunan 72 yaşındaki Hamide Büyük de yakınları tarafından özel araçla oy kullanacakları okula getirildiİSTANBUL (AA) - Şeker hastası 60 yaşındaki Rukiye Aydoğan ambulansla, ayaklarında kireçlenme bulunan 72 yaşındaki Hamide Büyük yakınları tarafından özel araçla 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanacakları okula getirildi.
İstanbul 'da seçmenler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullanmaya devam ediyor.Sancaktepe'de ikamet eden, şeker hastası 60 yaşındaki Rukiye Aydoğan, evinden ambulansla alınarak Mustafa Karaşahin İlkokulu'na getirildi.
Aydoğan, oyunu kullandıktan sonra ambulansla evine götürüldü.Ayaklarında kireçlenme bulunan 72 yaşındaki Hamide Büyük de yakınları tarafından özel araçla okula getirildi.
Tekerlekli sandalye ile oy kullanacağı sınıfa götürülen Büyük, oy kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

Şeker Hastası 

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