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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Yenilenen İstanbul seçimi - 77 yaşındaki kadın oy kullanmaya ambulansla getirildi - İSTANBUL

Yenilenen İstanbul seçimi - 77 yaşındaki kadın oy kullanmaya ambulansla getirildi - İSTANBUL

- 77 yaşındaki Fatma Tunca'nın ambulanstan indirilerek okula getirilmesi - Kalçasından ameliyat olan 77 yaşındaki Fatma Tunca, oy kullanmaya ambulansla getirildiİSTANBUL (AA) - Kalçasından ameliyat edilen 77 yaşındaki Fatma Tunca, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanacağı okula ambulansla getirildi.
İstanbul 'da seçmenler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullanmaya devam ediyor.Kalçasından ameliyat olan, vücuduna platin konulan ve tedavisine evinde devam edilen 77 yaşındaki Fatma Tunca, oyunu kullanmak için ambulansla Samandra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne getirildi.
Tunca, sağlık görevlileri eşliğinde oyunu kullanacağı 30 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa götürüldü.Oyunu kullanan Tunca, seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu.Oy kullanma işleminin ardından Tunca, ambulansla evine götürüldü.

Ameliyat 

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