Yenilenen Bahariye Spor Tesisleri’nin açılışı yapıldı

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( İSTANBUL )- Açılışta yapılan maçta Başkan Köken de muhtarlara karşı oynadı İSTANBUL



- Eyüpsultan’da yenileme çalışmaları tamamlanan Bahariye Spor Tesisleri düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışın ardından yapılan dostluk maçında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de muhtarlara karşı top koşturdu. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Bahariye Spor Tesisleri’ndeki yenileme çalışmalarını tamamlamasının ardından tesisin açılışı yapıldı. Açılışa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Başkan Köken ve Düşmez, gençlerin küçük yaşlardan itibaren spor dallarına yönelmesinin önemine dikkat çekti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından çeşitli kategorilerde derece elde eden takımlara kupaları takdim edildi. Sonrasında muhtarlar ve belediye meclis üyeleri arasında dostluk maçı yapıldı. Başkan Köken de muhtarlara karşı top koştururken o anlar renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan çalışmalar kapsamında sahanın halısı tamamen değiştirilirken 7 bin 200 metrekarelik suni çim değişimi yapıldı. Sahanın etrafını çevreleyen fileler yenilenirken saha kenarındaki soyunma odalarının tadilatı yapılarak modern bir görünüme kavuşturuldu. Alanda yer alan yedek kulübeleri tamamen yenilendi. Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri stadın etrafını saran tel örgülerin tamirini yaptı. , “Yakın zamanda spor salonları ve yüzme havuzlarıyla buluşturacağız” Gençlerin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi gerektiğini ifade ederek öğrencilerin her daim yanlarında olduklarını söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Mazbatayı aldıktan yedi ay sonra gençleri bu sahayla buluşturduk. Eyüp Stadı’nın da eli kulağında, her hafta bir açılış yapıyoruz. Bu haftakini bu projeye ayırdık. Bu şehrin genç profili çok yüksek derecede var. Nüfusun yüzde otuzu yirmi yaşın altında bununla ilgili özel çalışmalar yapmamız lazımdı. Şimdi bu sahalarla buluşturuyoruz yakın zamanda spor salonları ve yüzme havuzlarıyla buluşturacağız. Çok ciddi bir potansiyel talep var” ifadelerini kullandı.

