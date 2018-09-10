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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yenikapı Sahil Yolu'nda hafriyat kamyonu devrildi

Yenikapı Sahil Yolu'nda hafriyat kamyonu devrildi

Olay yeri

Kırköy Kamera Hafriyat Kamyonu 

-Yaralıların çıkarılması
-Kamyonun kaldırma çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL - 1)- Sürücü itfaiye tarafından çıkarıldı İSTANBUL

- Yenikapı Sahil Yolu'nda damperi üst geçide takılan hafriyat kamyonu devrildi. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, yol tamamen trafiğe kapandı. Kaza Yenikapı Sahil Yolu'nda hareket halindeki hafriyat kamyonunun damperi üst geçide takıldı. Kamyon takla atarken, sürücü ve yanındaki kişi araç içinde sıkıştı. Sıkışan iki kişi itfaiye tarafından çıkarılırken, o anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. Öte yandan sahil Bakırköy istikametine trafiğe kapandı. Kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor. (EK-EY
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