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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yenikapı Metro istasyonunda şüpheli valiz alarmı

Yenikapı Metro istasyonunda şüpheli valiz alarmı

Yolcu giriş çıkışları

Polis Şüpheli Valiz Fünye Polis Ekipleri Kışla 

-Güvenlik önlemi
-Şüpheli valizin patlatılması
-Valizden çıkan battaniye
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da Yenikapı Metro İstasyonunda şüpheli bir valiz polis ekiplerini alarma geçirdi. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan valizden battaniye çıkarken metro seferlerinde aksama olmadı. Olay, Yenikapı Metro İstasyonu çıkışında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre güvenlik görevlilerin metro çıkışındaki valizden şüphelenmesi üzerine polis ekiplerine bilgi verildi.
Şüpheli valizin bulunduğu nokta ve çevresi güvenlik şeritleriyle kapatıldı. Vatandaşlar olay yerinden uzak bir noktaya doğru uzaklaştırıldı. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan valizin içerisinden battaniye çıktı. Şüpheli valiz, Yenikapı-Hacıosman arasında gerçekleştirilen metro seferlerinde aksamaya yol açmadı.
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