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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yenikapı - Hacıosman Metro hattındaki arıza giderildi

Yenikapı - Hacıosman Metro hattındaki arıza giderildi

Yenikapı metro istasyonundan görüntü

Sosyal Medya Bild Metro İstasyonu Teknik Arıza 

-Gayrettepe istasyonundan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.
Sabah saatlerinde oluşan arıza dolayısıyla Yenikapı - Hacıosman hattı Yenikapı - Gayrettepe olarak gerçekleştirilen seferler, arızanın giderilmesiyle normale döndü. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Yenikapı- Gayrettepe arasında meydana gelen teknik arıza giderilmiş olup, seferler normale dönmüştür. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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