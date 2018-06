Yenikapı'da miting hazırlıkları tamamlandı

-Şenocak'ın açıklamaları



- AK Parti büyük İstanbul mitinginin yapılacağı Yenikapı'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Mitingin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Yarın inşallah tarihe tekrar not düşülecek bir günü birlikte yaşayacağız" dedi.

Yenikapı'da AK Parti büyük İstanbul mitingi öncesi bütün hazırlıklar tamamlandı. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da mitingi alanına gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Yarın inşallah çok güzel bir günü, tarihe tekrar not düşülecek bir günü beraber yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte tüm vatandaşlarımızın bir arada olacağı bir mitingi gerçekleştireceğiz. Sahada her ayrıntı düşünüldü. Gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çok güçlü bir saha ekibi var. Sağlık alanından, diğer ihtiyaç alanlarına kadar, özellikle engelli kardeşlerimizin rahat edebilmesi için oluşturduğumuz özel alanlardan tutun da güvenlik noktaları ve birçok alanda ciddi çalışmalar yapılıyor. Yarın buraya gelecek vatandaşlarımızın rahat şekilde ulaşımlarının sağlanması ve geliş gidiş noktasında yapılan çalışmaları da önemsedik. Yarın ulaşım ihtiyacı noktasında gemi, metro, metrobüs ve diğer ulaşım kanallarıyla bütün çalışmalarımızı tamamladık. 39 ilçemizden buraya gelecek tüm vatandaşlarımızın geliş gidiş altyapıları hazırladık" ifadelerini kullandı. AK Parti İstanbul teşkilatının bugüne kadar tarihe not düşülecek çalışmalar yaptığını söyleyen Şenocak, "Yarın bunun bir benzerini inşallah daha güçlüsünü gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı. 24 Haziran öncesi İstanbul'dan verilecek güçlü bir mesajın çok önemli olduğunu vurgulayan Şenocak, güçlü meclis, güçlü cumhurbaşkanı vurgusuyla mitinglerini gerçekleştireceklerini söyledi.



Mitinge katılım konusunda bir soruya da yanıt veren Şenocak, "Biz bu alanlara milyonları buluşturduk. Yarın da inşallah çok güçlü bir şekilde İstanbul'daki vatandaşlarımızı alanda buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Şenocak miting alanında Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer partilerden katılımcıları da beklediklerini belirterek, "Bu süreç içerisinde ittifak yaptığımız partilerden de kardeşlerimiz her zaman alanlarda oldu. Bize gönül veren tüm kardeşlerimizi alanda misafir etmekten memnun oluruz" dedi.

