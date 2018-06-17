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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Yenikapı'da düzenlenen AK Parti İstanbul mitingde yoğun güvenlik önlemi Haberi

- Yenikapı'da düzenlenen AK Parti İstanbul mitingde yoğun güvenlik önlemi Haberi

güvenlik önlemleri

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Miting Alanı Trol 

-vatandaşların kontrol noktalarında aranması
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yenikapı'da düzenlenen AK Parti İstanbul mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, vatandaşlar kontrol noktalarında aranarak alana alınmaya başlandı. Yenikapı'da düzenlenen AK Parti İstanbul mitingi nedeniyle polis ekipleri miting alanında ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Önlemler kapsamında miting alanına giden bazı yollar trafiğe kapatıldı. Miting alan çevresine ise bariyerler yerleştirildi. Alana gelen vatandaşlar kontrol noktalarında üst aramasından geçiriliyor. (ÖY-
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