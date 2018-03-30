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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ’nün hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ’nün hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Zanlıların adliyeye çıkarılması

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Sahte Kimlik Yakalama Kararı Kayıt Dışı Darbe Girişimi Kullar 


- Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) hücre evine düzenlenen operasyonda yeniden yapılanmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası örgütün küçülerek yapılanmasına devam ettiğini belirleyen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların kayıt dışı tutulan hücre evlerinde kaldığını tespit ederek çalışma başlattı. Tekirdağ'daki hücre evini tespit eden ekipler, evden çıkan Mustafa Halit Ş. ile İlhan K'yi yakalarken, evdeki Ayşe Ş. ile İlksen K. de gözaltına aldı. Üst aramasında sahte kimlik bulundu Ekipler tarafından yapılan üst aramasında Ayşe Ş'nin "Meltem V.", Mustafa Halit Ş'nin "Hasan V." ve İlhan K'nin "Hatip K." adına düzenlenmiş sahte kimlikler kullandığı belirlendi. Evde ise İlksen K. için "Ayşe K." adına düzenlenmiş sahte kimlik fotokopisi bulundu. Örgütün Malatya emniyet yapılanmasının sözde 'il müdürü' çıktı Mustafa Halit Ş'nin Sedat/Ziya kod adını kullanarak örgütün mahrem emniyet yapılanması içerisinde örgütsel faaliyet gösterdiği, örgütün Türkiye genelinde emniyet yapılanmasından sorumlu olan Süleyman Sargın'ın sekreterliğini yaptığı tespit edildi. Şahsın, Türkiye'deki tüm polis okullarının sorumlusu olduğu ve örgütün Malatya emniyet yapılanmasının sözde 'il müdürü' pozisyonunda bulunduğu ayrıca örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı, Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması olduğu belirlendi. FETÖ/PDY'nin hücre evinde gözaltına alınan Mustafa Halit Ş, İlhan K, Ayşe Ş. ve İlksen K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe Ş. ve İlksen K. tutuklanırken, Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması bulunan Mustafa Halit Ş, Malatya'ya, hakkında Akçaabat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranma kaydı olan İlhan K. ise Trabzon'a gönderildi.
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