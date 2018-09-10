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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine yönelik operasyon - KAYSERİ Haberi

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine yönelik operasyon - KAYSERİ Haberi

- Zanlıların sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi - Hastaneden görüntüler - Zanlıların adliyeye götürülmesiYeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine yönelik operasyon - Kayseri 'de FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu yargılandıkları davalarda tahliye edildikten sonra yeniden örgütlenmek için toplantı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye gönderildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de tutuklu yargılandıkları Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda tahliye edildikten sonra yeniden örgütlenmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bağ evine düzenlenen operasyonda toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan 10 zanlı ile bunlarla irtibatlı oldukları, daha önce birlikte toplantılara katıldıkları tespit edilerek yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.Gözaltına alınan zanlıların tutuklu yargılandıkları FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda tahliye edildikleri, tutuksuz yargılanmalarının sürdüğü, buna rağmen örgütle bağlarını devam ettirdikleri belirlenmişti.FETÖ üyelerinin toplantı yaptıkları sırada bağ evine 7 Eylül'de düzenlenen operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenler F.S.E, A.K, Ş.M, M.Ö, memur E.M.B, belediye çalışanı Ö.F, esnaf M.G, işçi M.S, iş adamları M.Z.G. ve M.A. yakalanmış, önceki gün de bu kişilerle irtibatlı oldukları, birlikte toplantılara katıldıkları belirlenen ve mesleklerinden ihraç edilmiş öğretmen A.V. ile itfaiyeci T.B. gözaltına alınmıştı.

Belediye Çalışanı Öğretmenler Toplantı Öğretmen İstihbarat 

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