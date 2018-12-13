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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanından CHP'ye tepki - DENİZLİ

Yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanından CHP'ye tepki - DENİZLİ

- Basın toplantısı detay - Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay'ın konuşmasıYeniden aday gösterilmeyen belediye başkanından CHP'ye tepki - Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay: - "CHP'yi fabrika ayarlarına döndürmediğimiz, altı ok ilkesine bağlılığı tam olarak ortaya koymadığımız sürece başarılı olamayız"DENİZLİ (AA) - Partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, "CHP'yi fabrika ayarlarına döndürmediğimiz, altı ok ilkesine bağlılığı tam olarak ortaya koymadığımız sürece başarılı olamayız." dedi.
Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen Gülbay, CHP İl Başkanı Mahir Akbaba'nın katıldığı bir yerel televizyon programında kendisi hakkında "CHP'li olmadığı" yönünde açıklamalar yaptığını, bunun doğru olmadığını ancak partisinin çok ciddi anlamda teorik, ideolojik ve örgütsel sorunlarının bulunduğunu ifade etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın da kendisi hakkında "aday olmak için bir genel başkan yardımcısına 170 bin lira verdiği" iddiasını ortaya attığını savunan Gülbay, "Bu dedikodu kesinlikle doğru değil. Kırgınım. Ben kedisine izah ettim. Geri dönüş de alamadım. Ortaya bir iddia atıyorsunuz, kanıtlamaya davet ediyorum. Bu yüzden aday gösterilmemiş olabilirim. Benim öyle bir param yok. Olsa da zaten 1 kuruş vermem." diye konuştu.
Parti içinde yapılan tartışmalarda sunduğu önerilerin bazı kesimleri rahatsız ettiğini, sözlerinin farklı anlamlara çekilerek kendisi hakkında yıpratma ve karalama çalışması yapıldığını savunan Gülbay, "CHP'yi fabrika ayarlarına, özüne döndürmediğiniz, altı ok ilkesine bağlılığını tam olarak ortaya koymadığımız sürece başarılı olamayız. Biz altı oku, CHP'nin temel felsefesinden kopmuş insanların ve yanlış yapanların üzerine yönelttik." dedi.
Gülbay, kendisi hakkında iftirada bulunduklarını iddia ettiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve İl Başkanı Mahir Akbaba'nın istifa etmesi gerektiğini de ileri sürdü.CHP Genel Merkezi, Buldan Belediye Başkanlığı adaylığı için Hikmet Şenözen'i açıklamıştı.

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