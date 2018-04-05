Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı partisinden ihraç edildi

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı partisinden ihraç edildi

Zeki Çaylı'nın arşiv görüntüleri

( KARABÜK ) KARABÜK

Toplantı 


- Karabük’ün Yenice ilçe Belediye Zeki Çaylı AK Parti Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile partisinden ihraç edildi. AK Parti Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, İHA’ya yaptığı açıklamada Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı’nın bugün yapılan toplantı sonrası oy birliği ile partiden ihraç edildiğini açıkladı.
2001 yılında AK Parti’nin Yenice ilçesinde kurucu ilçe başkanlığını yapan ve son iki dönemdir partisinden Belediye Başkanı seçilen Çaylı, AK Parti Genel Merkezine ihraç istemi ile İl Başkanlığı başvuruda bulunmuş, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu ise Zeki Çaylı’nın geçtiğimiz hafta savunmasını almıştı.
İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı