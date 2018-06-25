Yenibosna Hazret-i Ebubekir Camii, yeni kurs dönemini şenlikle açtı

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( İSTANBUL -HD)- Çocuklar evlerinden mehter takımıyla alındı İSTANBUL



- Yenibosna Hazret-i Ebubekir Camii, yeni kurs döneminin açılışını şenlikle yaptı. Çocukların evlerinden mehter takımıyla alındığı şenlikte Karagöz Hacivat ve cambazlar sahne aldı. Şenlik gün boyunca devam ederken çocuklar da doyasıyla eğlendi. Halk arasında "Günahsız Nefesler Camii" adıyla binen Yenibosna Hazret-i Ebubekir Camii, yeni kurs döneminin açılışını şenlikle yaptı. Çocukların evlerinden mehter takımıyla alındığı şenlikte Karagöz Hacivat ve cambazlar sahne alırken mısırlar patlatıldı, pamuk helvalar yapıldı. Miniklere sınırsız çerez ve meşrubat dağıtıldı. Şenlik gün boyunca devam ederken çocuklar da doyasıyla eğlendi. Açılışta kısa bir konuşma yapan Abdülhalık Selman hoca “Şükürler olsun bu güzel manzara yıllardır süregidiyor. Mahallemiz ile aile gibi olduk, bizi kucakladılar. Biz ilk günümüzü pozitif şoklama yaparak geçiriyor, sadece eğleniyoruz. Çocuk camiyi sevsin yeter, gerisi gelir nasıl olsa. Nitekim çok seviyor ve özlüyorlar. Burada neşe ve eğlence hediye var. Bizim eğitimimizde dersini geçmek değil nefsini geçmek önemli. Yavrularımıza şefkatle muamele ediyoruz onlara ikramlarda bulunuyoruz. Biri değil hepsi birinci oluyor, alayı ödül alıyor. Yaz Kur’an-ı kerim kursumuz, kış Kur’an-ı kerim kursu için havuz oluyor. 200 çocuğumuzla derslere devam ediyoruz. Bizden mezun olanlar da ayrılamıyor miniklere ablalık ağabeylik yapıyor, bir nevi hoca oluyorlar. Zaten başarımızın temelinde o yatıyor, her beş çocuğa bir sorumlu verebiliyoruz, genç arkadaşlar ufaklarla daha iyi anlaşıyor, sıcak bir hava tutturuyorlar. Eğer çocuk hayatı boyunca bir daha böyle bir eğitim imkanı bulamasa bile kendisine ne lazımsa öğreniyor, abdestin sünnetlerinden tutun uyku adabına...” dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da çiçekler gibi giyinen çocukları görünce çok duygulandı. Yaptığı kısa konuşmada, “Bir işten boşa çıktığınız zaman hemen yenisine yönelin buyrulmuş, çocuklarımız da derslerini bitirir bitirmez buraya koştular camilerimizi o güzel masumiyetleri ile süslediler. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam onlara ve ailelerine teşekkür ediyorum.Hadis-i şerifte buyruluyor ki "El İslamü tazim li emrillah eş-şefekatüalâhalkıllah", yani İslamiyet, Allahüteâlânın emirlerine saygı göstermek ve onun bütün yarattıklarına şefkat göstermektir. Biz yaratılanı severiz yaratandan ötürü, sevgi ve muhabbet olduktan sonra zaten gerisi kolay” şeklinde konuştu.



