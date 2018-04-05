Yenibosna'da metrelerce metrobüs kuyruğu oluştu

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( İSTANBUL )- Yol adeta metrobüs parkına döndü İSTANBUL



- İstanbul'da sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar metrobüs kuyruğuyla şaşkına döndü. Yenibosna'dan Şirinevler'e uzanan yoğunluk nedeniyle oluşan metrobüs kuyruğu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde metrobüs ile işlerine gitmek isteyen vatandaşlar oluşan metrelerce metrobüs kuyruğuyla şaşkına döndü. Yenibosna ile Şirinevler arasında yoğunluktan oluşan kuyruk vatandaşlara zor anlar yaşattı.Kuyruk nedeniyle yol adeta metrobüs parkına dönerken, bazı vatandaşlar metrobüsten inerek yollarına devam etti. Metrobüs kuyruğu halen devam ediyor.

