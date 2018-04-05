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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yenibosna'da metrelerce metrobüs kuyruğu oluştu

Yenibosna'da metrelerce metrobüs kuyruğu oluştu

Kuyruk görüntüsü

-Vatandaşlar
-Trafikten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Yol adeta metrobüs parkına döndü İSTANBUL

- İstanbul'da sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar metrobüs kuyruğuyla şaşkına döndü. Yenibosna'dan Şirinevler'e uzanan yoğunluk nedeniyle oluşan metrobüs kuyruğu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde metrobüs ile işlerine gitmek isteyen vatandaşlar oluşan metrelerce metrobüs kuyruğuyla şaşkına döndü. Yenibosna ile Şirinevler arasında yoğunluktan oluşan kuyruk vatandaşlara zor anlar yaşattı.Kuyruk nedeniyle yol adeta metrobüs parkına dönerken, bazı vatandaşlar metrobüsten inerek yollarına devam etti. Metrobüs kuyruğu halen devam ediyor.
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