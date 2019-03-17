Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı (2) - NEW YORK
- Anmadan detaylar - RöportajlarNEW YORK - Amerika'nın New York eyaletinde, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına Washington Meydanı'nda toplanan kalabalık 50 tane mum bırakıp hayatanı kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
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