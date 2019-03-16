Yeni Zelanda'daki terör saldırıları protesto edildi - FAS
: - Yeni Zelanda'daki terör saldırılarını protesto gösterisi - Rabat'taki meclis binası önünde düzenlenen gösteriye katılan Fas lılar - Dövizler taşıyan göstericilerin sloganlar atması Fas 'ın başkenti Rabat'taki meclis binası önünde toplanan onlarca kişi, Yeni Zelanda'da dün 2 camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti.Göstericiler, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırılarını kınayan sloganlar attı.Bazı Batı ülkelerinde Müslümanlara yönelik tırmanan nefret söylemini kınayan göstericiler, söz konusu saldırıları ortak yaşam değerlerine yapılmış ihlal olarak değerlendirdi.Göstericiler, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade eden pankartlar açtı.
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