Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Yeni Zelanda'daki katliamda öldürülenler için Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı Haberi

Yeni Zelanda'daki katliamda öldürülenler için Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı Haberi

Cami önünde toplanan kalabalığın tekbir getirmesi

Gıyabi Cenaze Namazı Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Cuma Namazı Saldırı 

-Kalabalıktan görüntü
-Hüda Par Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Karakaya'nın konuşması
-Cami önündeki kadınların görüntüsü
-Gıyabi cenaze namazının kılınması
-Ölenler için dua edilmesi

( MERSİN ) MERSİN

- Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülen Müslümanlar için Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, dünyanın birçok ülkesinde tepkilere neden olurken, Hüda Par Mersin İl Başkanlığınca saldırıda öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ulu Cami önündeki gıyabi cenaze namazı öncesi konuşan Hüda Par Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Karakaya, ibadethaneleri hedef alan bu tür saldırıların, Batı'da yükselen İslam karşıtı nefret kampanyalarının sonucu olduğunu savundu. Batı dünyasında İslam düşmanlığına dayalı nefret duyguları kurumsal olarak desteklenirken, İslam ve Müslümanların engelleyicisi olarak ırkçı odakların palazlanmasına büyük oranda göz yumulduğunu belirten Karakaya, "Batı'da Müslüman şahıslara mal edilen bir takım şaibeli saldırılar karşısında topyekun olarak Müslümanları suçlama ve İslam dinini bir nevi 'terör ideolojisi'ne indirgeme kampanyaları, söz konusu faşist, psikopat odakları daha fazla cesaretlendirmektedir. Müslümanlara mal edilen bir takım saldırılar karşısında Batı'da resmi düzeyde oluşan tepkiler, benzer şekilde Yeni Zelanda'daki vahşi saldırılara karşı sergilenecek midir? Doğrusu merak ediyoruz" dedi.
Açıklamanın ardından camiden çıkan cemaatin de katılımı ile saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı