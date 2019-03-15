Yeni Zelanda'daki katliamda öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kılındı Haberi

-Kalabalıktan görüntü

-Hüda Par Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Karakaya'nın konuşması

-Cami önündeki kadınların görüntüsü

-Gıyabi cenaze namazının kılınması

-Ölenler için dua edilmesi

-Gıyabi cenaze namazının kılınması

-camiden genel görüntü

-Açıklama yapılması ve sloganların atılması

-Kalabalık genel

-Pankartlardan detaylar

-Protesto edenler ve gençler

-Basın açıklaması



( MERSİN )- Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye gerçekleştirilen silahlı saldırı Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş'ta protesto edildi MERSİN



- Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülen Müslümanlar için Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, dünyanın birçok ülkesinde tepkilere neden olurken, Hüda Par Mersin İl Başkanlığınca saldırıda öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ulu Cami önündeki gıyabi cenaze namazı öncesi konuşan Hüda Par Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Karakaya, ibadethaneleri hedef alan bu tür saldırıların, Batı'da yükselen İslam karşıtı nefret kampanyalarının sonucu olduğunu savundu. Batı dünyasında İslam düşmanlığına dayalı nefret duyguları kurumsal olarak desteklenirken, İslam ve Müslümanların engelleyicisi olarak ırkçı odakların palazlanmasına büyük oranda göz yumulduğunu belirten Karakaya, "Batı'da Müslüman şahıslara mal edilen bir takım şaibeli saldırılar karşısında topyekun olarak Müslümanları suçlama ve İslam dinini bir nevi 'terör ideolojisi'ne indirgeme kampanyaları, söz konusu faşist, psikopat odakları daha fazla cesaretlendirmektedir. Müslümanlara mal edilen bir takım saldırılar karşısında Batı'da resmi düzeyde oluşan tepkiler, benzer şekilde Yeni Zelanda'daki vahşi saldırılara karşı sergilenecek midir? Doğrusu merak ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından camiden çıkan cemaatin de katılımı ile saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Hatay Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için Hatay'ın İskenderun ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı, saldırı protesto edildi. İskenderun Kaptanpaşa Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Türkiye Gençlik Vakfı Hatay İl Temsilciliği tarafından Yeni Zelanda saldırısı protesto edildi. Bir basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı Hatay İl Başkanı Sinan Köklü, "Yeni Zelanda’daki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale’ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam’a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi’yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah Teala’dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından sloganlar ile Yeni Zelanda'da yaşanan terör olayı protesto edildi. Kahramanmaraş Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı Kahramanmaraş'ta protesto edildi. Cuma namazı sonrası Ulu Cami Meydanı’nda basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş Şube Başkanı Furkan Seyithanoğlu, İngilizlerin geçmişte Yeni Zelandalıları Türkiye’ye karşı kullanarak savaştırdığını söyledi.



Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında birçok Müslümanın silahlı saldırıda hayatını kaybedip birçoğunun da yaralandığını hatırlatan Seyithanoğlu, Müslümanlara karşı oluşturulan İslamofobiyi mağlup edeceklerini belirtti.

Seyithanoğlu, “104 yıl önce, İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale’ye yolladı. Bugün de kültür emperyalizmi, ‘İslamofobi’ virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam’a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Bu bağlamda biz, Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor İslamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasına katılanlar ellerindeki pankartlarla tepkilerini dile getirirken, kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı.

