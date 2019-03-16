Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yeni Zelanda’daki katliamda hayatını kaybedenler için gıyabı cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda’daki katliamda hayatını kaybedenler için gıyabı cenaze namazı kılındı

- Bartın Sivil İrade Platformu sözcüsü Orhan Topçu açıklama

Terör Saldırısı Cenaze Namazı Katliam Kuyular Saldırı 

-- Guyabı Cenaze namazının kılınması

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da, Yeni Zelanda’da 2 camide düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 49 kişi için gıyabı cenaze namazı kılındı, terör saldırısı lanetlendi. Bartın Sivil İrade Platformu tarafından Yeni Zelanda’da 2 camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gıyabı cenaze namazı kılındı. Açıklamalarda bulunan Bartın Sivil İrade Platformu sözcüsü Orhan Topçu, “Yeni Zelanda'daki Camide, Müslümanları katledenler, tüfeklerine; Kosova Savaşı'nm ve Viyana kuşatmasının isimlerini yazarak, bize tarihi hatırlattılar. Ancak, bu tarihleri, hangi kitaptan okudularsa, Allah şahit, bu millet, daha o kitabı yazmayı, bitirmedi. Harikalar asrındayız, onlar vurdukça bir ölüyor, bin dinliyoruz. Uyuyanımız uyanıyor, dağılanımız toparlanıyor. Cuma namazı esnasında, 49 masum Müslüman kardeşimizi şehit ettiler. Fakat bilemediler: ‘Bize de şehitlik nasip eyle Rabbim’ diyen, binlerce ruh dirildi bu cuma. Mescid-i Aksa'nın kapılarına dolanan, her zincir halkası, Selahaddin Eyyübi ruhlularımızı kuyularından çekip çıkardı. ‘Bizler, kutsallarımızın ve mescitlerimizin uğradığı, bu alçaklığı, reddediyoruz’ diyerek, silkelendiler. Dünyanın, barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Bu tür saldırıların, tesadüf olmadığı ve uzun yıllardır Batılı ülkelerde, İslam'a ve Müslümanlara karşı yöneltilen, düşmanca fikir, söylem ve uygulamaların bir sonucu olarak ortaya çıktığı görülmektedir” dedi.
Konuşmanın ardından cenaze namazı kılındı ve hayatını kaybedenler için dualar okundu.
İlgili Foto Galeriler
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Brüksel Havalimanı'nda 2 Büyük PatlamaBrüksel Havalimanı'nda 2 Büyük Patlama
Dehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktıDehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı