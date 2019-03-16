Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler - KÜTAHYA

Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler - KÜTAHYA

- Gıyabi cenaze namazı - Kütahya 'da platform adına açıklama yapan Nazif Kocaçoban - Tavşanlı'da platform adına İlyas Hakarayan'ın açıklama yapması - DetaylarYeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler - Kütahya 'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldıKÜTAHYA (AA) - Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) üyeleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.Ali Paşa Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından saldırıda yaşamını yitirenler için dua etti.Platform adına açıklama yapan Nazif Kocaçoban, saldırıyı gerçekleştiren teröristleri kınadıklarını söyledi.

Dünyanın neresinde olursa olsun terörün asla kabul edilemez bir eylem olduğunu dile getiren Kocaçoban, şunları kaydetti:"Şiddetin ve terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu haykırıyoruz. Böyle bir olayın Müslümanların mabedine olması ayrıca camiamızı derinden üzmüştür. Dünyada uzunca bir süredir yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Dünya egemenlerince beslenen bu düşmanlığın vardığı noktaları artık hepimiz apaçık görmekteyiz. Bu acıların ümmetin birbiriyle uğraşıp gücünü tüketmesi körlüğünden uzaklaşmasına vesile olmasını diliyoruz."

Sivil Toplum Kuruluşu Terör Saldırısı Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Namazı Teröristler 

İlgili Foto Galeriler
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Brüksel Havalimanı'nda 2 Büyük PatlamaBrüksel Havalimanı'nda 2 Büyük Patlama
Dehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktıDehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı