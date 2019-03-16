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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler - DİYARBAKIR

Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler - DİYARBAKIR

- Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler - Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi - Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bir araya gelen protestocularYeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler - Terör saldırısı Diyarbakır , Elazığ, Siirt ve Batman ve Şırnak'ta protesto edildiDİYARBAKIR (AA) - Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına Diyarbakır , Elazığ, Siirt, Batman ve Şırnak'ta çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları ve vatandaşlar tepki gösterdi.Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür - Der) Diyarbakır Şubesi öncülüğünde merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bir araya gelenler, terör saldırısını protesto etti.Özgür - Der Diyarbakır Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan, yaptığı açıklamada, batıdaki İslam düşmanlığının masum sivil Müslümanları katledecek noktaya vardığını söyledi.

İslamın insanlığın umudu olmaya devam edeceğini belirten Nazlıcan, İslam düşmanlığının sistematik terör saldırıları şeklinde profesyonelce kurgulandığını ifade etti.

Sivil Toplum Kuruluşu Terör Saldırısı Protesto Sivil Toplum Saldırı 

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