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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepki - MALATYA

Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepki - MALATYA

- Gıyabi cenaze namazından detay görüntüler - Dernekler adına açıklama yapan Bilal Karaduman'ın konuşması - Vatandaşların dua etmesiMALATYA (AA) - Malatya 'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.Anadolu Gençlik, Önder ve Yedi Hilal Dernekleri Malatya Şubesi üyeleri, ikindi namazının ardından kent merkezinde bulunan Soykan Meydanı'nda toplanarak Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti.Dernekler adına açıklama yapan Bilal Karaduman, saldırıyı kınadıklarını ve bunlara sessiz kalmayacaklarını belirtti.
Daha sonra dernek üyeleri ile vatandaşlar, Yeni Zelanda'da terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

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