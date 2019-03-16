Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı - Kırklar Kilisesi Başpapazı Akyüz - MARDİN

Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı - Kırklar Kilisesi Başpapazı Akyüz - MARDİN

- Mardin kent merkezinden detay - Kırklar Kilisesi'nden detaylar - Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün açıklaması Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı - Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz: - "Çok acı, çok kötü bir olay. Biz bu olayı çok şiddetli bir şekilde kınıyoruz ve lanetliyoruz" - "Din mutluluktur, Allah'ın ruhsal bir kurumudur. Allah adına kötülük yapılır mı?" - "Eğer din bizleri birbirimize düşman edecekse ondan uzak durmak lazım. Dinin görevi insanları düşman etmek değil, insanları kardeş yapmaktır. İnsanlar arasında sevgi ve barışı sağlamaktır"MARDİN (AA) - Mardin 'in Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu olayı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Hangi sebepten olursa olsun, lanetliyoruz. Din mutluluktur, Allah'ın ruhsal bir kurumudur. Allah adına kötülük yapılır mı?" dedi.
Akyüz, yaptığı açıklamada, dün televizyonlardan çok acı bir haber aldıklarını, Yeni Zelanda'da iki camiye saldırı gerçekleştirildiğini ve bu saldırıda 50'ye yakın kişinin hayatını kaybettiğini öğrendiklerini aktardı."Çok acı, çok kötü bir olay. Biz bu olayı çok şiddetli bir şekilde kınıyoruz ve lanetliyoruz." diyen Akyüz, saldırının dinle ilgisinin bulunmadığını ifade etti.
Akyüz, "Bu olayın din adına Hristiyanlık adına yapıldığını tahmin etmiyorum. Çünkü Avrupa'ya baktığımızda din iflas etti, ikinci plana atıldı. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da da keza öyle. Din adına yapılacağını tahmin etmiyorum. Milliyetçilik adına ya da başka sebeplerden dolayı olmuş olabilir. İncil bizlere sevgiden bahsediyor. Size haksızlık yapana, kötülük yapana iyilik yapın, biri yüzünü tokatlasa diğer tarafını da çevir, ağzından kötü bir laf çıkmasın diyor. Kötü bir söz söyleyene bile o kadar büyük ceza veriliyor ki kalkıp bir insanın canına kıymasının cezası ne olacak." diye konuştu.
- "Hangi sebepten olursa olsun, lanetliyoruz"İncil'in anayasasının sevgi üzerine oturtulduğunu vurgulayan Akyüz, "Bizim mesajımız, insanlar din adına birbirinden nefret etmesinler. Eğer din bizleri birbirimize düşman edecekse ondan uzak durmak lazım. Dinin görevi insanları düşman etmek değil, insanları kardeş yapmaktır. İnsanlar arasında sevgi ve barışı sağlamaktır. Onun için bu olayı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Hangi sebepten olursa olsun, lanetliyoruz. Din mutluluktur, Allah'ın ruhsal bir kurumudur. Allah adına kötülük yapılır mı? Allah'ın insanlara emri sevgidir. Bizleri o yarattı, birbirimizi sevmemizi emrediyor. O emri ihlal edersek, durumumuz kötü olur." değerlendirmesinde bulundu.

Televizyon Terör Saldırısı Kötülük Anayasa Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Halk Oylamasında Sandıktan evet ÇıktıHalk Oylamasında Sandıktan evet Çıktı
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
İşte Referandumda Hayır Diyecek Ünlülerİşte Referandumda Hayır Diyecek Ünlüler
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı