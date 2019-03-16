Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı - BOLU/KARABÜK
BOLU - Basın açıklamasının yapılması - Gıyabi cenaze namazının kılınması - Detaylar - Dua edilmesiKARABÜK - Guruptan detay - MTTB Karabük İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın'ın açıklamasıBOLU (AA) - Bolu 'da, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırılarına ilişkin gıyabi cenaze namazı kılındı. Bolu Sivil İrade Platformu Üyeleri, öğle namazı sonrası Kadı Camisi önünde saldırıyı kınayarak, çeşitli sloganlar attı. Bolu Sivil İrade Platformu Üyeleri adına açıklamada bulunan İnsan ve Medeniyet Hareketi Bolu Başkanı İhsan Aşçı, Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan terör saldırısında onlarca Müslüman'ın şehit olduğunu anımsatarak, "Önceden planlanarak yapılan bu saldırı, Batı’da İslam düşmanlığının geldiği noktayı gösteriyor. Bu menfur saldırıyla İslam karşıtı söylemlerin nasıl bir vahşete dönüştüğünü bir kez daha görmüş bulunmaktayız." şeklinde konuştu. Mabetlere saldırmak hiçbir inanç sistemi tarafından kabul edilmezken böyle bir saldırıyı gerçekleştirenlerin içinde bulundukları ruh halinin vahametinin ortaya çıktığına vurgu yağan Aşçı, "Kendini Hristiyan aleminin fedaisi olarak gören ve saldırı anını canlı olarak yayınlayan cani, paylaştığı 70 sayfalık manifestoda Müslümanları tehdit ediyor. Yeni Zelanda’ya zamanında sömürgeci olarak gidip oradaki topraklara yerleşen sömürgecilerin torunları bu gün orada başkalarının yaşamasına tahammül edemiyor." ifadesini kullandı.Platform üyeleri, Aşçı'nın açıklamasının ardından gıyabi cenaze namazı kılarak dua ettiler.Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısında vefat edenler Müslümanlar için gerçekleştirilen basın açıklaması ve gıyabi cenaze namazına, 19 dernek ve sivil toplum örgütünün üyelerinden oluşan Bolu Sivil İrade Platformu üyeleri ile bazı siyasi partilerin üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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