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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yeni Zelanda'daki camilere terör saldırısı zanlısı mahkemeye çıkartıldı - CHRISTCHURCH

Yeni Zelanda'daki camilere terör saldırısı zanlısı mahkemeye çıkartıldı - CHRISTCHURCH

- Zanlının mahkemeye getirilişi Yeni Zelanda 'daki camilere terör saldırısı zanlısı mahkemeye çıkartıldı Yeni Zelanda ’nın Christchurch kentindeki camiye terör saldırısının zanlısı, 5 Nisan’a kadar gözaltında tutulacak.CHRISTCHURCH (AA) - Yeni Zelanda ’nın Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısında bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.Radyo Yeni Zelanda ’nın haberine göre Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katledip 40 kişiyi yaralayan Avustralyalı Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan terörist Tarrant’ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.

Terör Saldırısı Cuma Namazı Cinayet Saldırı 

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