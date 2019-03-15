Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısına tepkiler - ARDAHAN Haberi
- TÜGVA Ardahan İl Temsilcisi Kadir Dede'nin açıklaması - Kalabalıktan görüntüYeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısına tepkiler - TÜGVA Ardahan İl Temsilcisi Kadir Dede: - "Yeni Zelanda'da mabedimize yapılan saldırıyı kınıyoruz. Ölmüşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz"ARDAHAN (AA) - Erzincan ve Ardahan 'da cuma namazı çıkışı bir araya gelen gruptakiler, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısını kınadı. Ardahan Merkez Cami'de cuma namazı çıkışı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) organizesinde bir araya gelen ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti Ardahan Belediye Başkanı Adayı Yunus Baydar, bazı STK temsilcileri ile vatandaşların da destek verdiği gruptakiler, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına tepki gösterdi.TÜGVA Ardahan İl Temsilcisi Kadir Dede, burada yaptığı basın açıklamasında, Yeni Zelan'da da yapılan saldırıyı kınadıklarını ifade ederek, "Yeni Zelanda'da mabedimize yapılan saldırıyı kınıyoruz. Ölmüşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi. Dede, Mescid - i Aksa'ya yapılan saldırları da en derin duygularla hissettiklerini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin karalılıkla atacağı her adımın arkasında oldukları belirterek, İsrail'in uygulamalarını eleştirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de bir grubun ezana yaptığı saygısızlığı da kabul edemeyeceklerini vurgulayan Dede, "Ezan ilahi bir çağrıdır, bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu topraklarımızın mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılabilir bir tarafı yoktur." ifadelerini kullandı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti Ardahan Belediye Başkanı Adayı Yunus Baydar, bazı STK temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla yapılan da destek verdi.
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