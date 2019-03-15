Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - ŞIRNAK

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - ŞIRNAK

- Toplanan kalabalıktan detay - TÜGVA İl Temsilcisi Fırat Som'un basın açıklamasını okumasıYeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı Doğu ve Güneydoğu'da protesto edildi - Terör saldırısı Şırnak , Mardin, Batman, Bingöl ve Elazığ'da sivil toplum kuruluşları tarafından basın açıklamalarıyla kınandıŞIRNAK (AA) - Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı Şırnak , Mardin, Batman, Bingöl ve Elazığ'da protesto edildi. Şırnak 'ta Geylani Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı Temsilcisi Fırat Som, ezanın ve caminin dünyanın her yerinde mazlumların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Terör saldırılarında Müslümanların şehit edildiğini hatırlatan Som, "Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." dedi.

Terör Saldırısı Hain Saldırı Basın Açıklaması Sivil Toplum Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Brüksel Havalimanı'nda 2 Büyük PatlamaBrüksel Havalimanı'nda 2 Büyük Patlama
Dehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktıDehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı