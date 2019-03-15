Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - ŞIRNAK
- Toplanan kalabalıktan detay - TÜGVA İl Temsilcisi Fırat Som'un basın açıklamasını okumasıYeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı Doğu ve Güneydoğu'da protesto edildi - Terör saldırısı Şırnak , Mardin, Batman, Bingöl ve Elazığ'da sivil toplum kuruluşları tarafından basın açıklamalarıyla kınandıŞIRNAK (AA) - Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı Şırnak , Mardin, Batman, Bingöl ve Elazığ'da protesto edildi. Şırnak 'ta Geylani Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı Temsilcisi Fırat Som, ezanın ve caminin dünyanın her yerinde mazlumların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.
Terör saldırılarında Müslümanların şehit edildiğini hatırlatan Som, "Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." dedi.
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