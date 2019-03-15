Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - ŞANLIURFA Haberi
- Cuma namazından detay - Cuma namazından çıkan vatandaşlar - Gıyabi cenaze namazının kılınması - Mustazaflar Cemiyeti Şanlıurfa Şubesi adına Seyfettin Gündüz'ür basın açıklamasını okumasıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı protesto edildi, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
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