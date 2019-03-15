Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - MARDİN
- Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Türkiye Gençlik Vakfı Mardin İl Temsilcisi Mesut Çetin'in konuşması - Kalabalıktan detaylarYeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısıMARDİN (AA) - Şakir Nuhoğlu Camisi önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına konuşan TÜGVA Mardin Temsilcisi Mesut Çetin, terör saldırısında Müslümanların şehit edildiğini aktardı.Cuma namazının ardından Şakir Nuhoğlu Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları adına konuşan Türkiye Gençlik Vakfı Mardin İl Temsilcisi Mesut Çetin, ezan ve caminin dünyanın her yerinde mazlumların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.
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