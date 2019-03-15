Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - HATAY
- Hatay 'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının protesto edilmesi - TÜGVA Hatay İl Temsilcisi Sinan Köklü'nün yaptığı basın açıklamasıYeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısıHATAY (AA) - Hatay 'da da İskenderun ilçesindeki Kaptan Paşa Cami önünde bir araya gelen TÜGVA İl Temsilciliği üyeleri, terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.TÜGVA Hatay İl Temsilcisi Sinan Köklü, basın açıklamasında, ezanın, bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.
Köklü, grup adına, hazırlanan basın bildirisini okudu.
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