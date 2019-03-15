Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - HATAY

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - HATAY

- Hatay 'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının protesto edilmesi - TÜGVA Hatay İl Temsilcisi Sinan Köklü'nün yaptığı basın açıklamasıYeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısıHATAY (AA) - Hatay 'da da İskenderun ilçesindeki Kaptan Paşa Cami önünde bir araya gelen TÜGVA İl Temsilciliği üyeleri, terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.TÜGVA Hatay İl Temsilcisi Sinan Köklü, basın açıklamasında, ezanın, bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Köklü, grup adına, hazırlanan basın bildirisini okudu.

Terör Saldırısı Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Namazı Basın Açıklaması Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Brüksel Havalimanı'nda 2 Büyük PatlamaBrüksel Havalimanı'nda 2 Büyük Patlama
Dehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktıDehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı