Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - BİNGÖL
- TÜGVA Bingöl Yurt Koordinatörü Muhammet Arpaçık basın açıklaması - Grubun slogan atmasıYeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısıBİNGÖL/ELAZIĞ (AA) - Bingöl 'de Cuma Namazı'nın ardından bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.Cuma Namazı'nın ardından Saat Kullesi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bingöl İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı, ezana ve Mescidi Aksa'ya yönelik saygısızlıkları protesto etti.Grup adına açıklama yapan TÜGVA Bingöl Yurt Koordinatörü Muhammet Arpaçık, "Bu sabah aldığımız bir haberle daha sarsıldık. Yeni Zelanda’daki Al Noor ve Linwood camilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz Emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale’ye yığdı. Bugün de Kültür Emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam’a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi’yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah Teala’dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."Grrup, atılan "Kahrolsun Aksa'ya el uzatanlar" ve "Kahrolsun ezana dil uzatanlar" sloganları ile tekbirlerin ardından dağıldı. Bingöl Camiye saldırımemur - senYeni ZelandaMuhabir Abdullah Çelik,Suat ÖZTÜRK
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım