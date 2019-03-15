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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - BATMAN

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - BATMAN

- Cuma hutbesi - İmam Mehmet Ali İmir hutbe okuması - Gıyabi cenaze namazının kılınması - Düşünce ve İnanç Platformu üyelerinin toplanması - Düşünce ve İnanç Platformu adına Ramazan Çelikal'ın açıklama yapması - DetaylarYeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısıBATMAN (AA) - Seyyit Hüsnü Genç Camisi'nde, Yeni Zelanda'da terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Daha sonra cami önünde bir araya gelen Batman Düşünce ve İnanç Platformu üyeleri, terör saldırısını lanetledi.Grup adına açıklama yapan Ramazan Çelikal, mübarek günde Yeni Zelanda'daki Müslümanlardan acı bir haber aldıklarını belirtti.
49 Müslümanın şehit olduğunu, 48 kişinin de yaralandığını üzüntüyle öğrendiklerini ifade eden Çelikal, şöyle konuştu:"Daha önce Müslümanlara saldırılar düzenleyenlere nasıl terörist demedilerse saldırganları, 'ruh hastası' gördülerse bunda da durum farklı olmayacaktır. Batılılar, bilin ki sizin terör konusundaki iki yüzlü tavrınızı artık çok iyi biliyoruz. Uzun süredir dünyada İslam karşıtlığı körüklendi. Her geçen gün bu İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaştı. Dünya egemenlerince beslenen bu düşmanlığın vardığı noktaları artık hepimiz açıkça görmekteyiz. Bugün İslam ümmeti üzerinde oynanan satrancın ne boyutlara vardığının bilincinde olmamız ve zulme karşı dinamizmimizi korumamız kaçınılmazdır. Bu açıdan duyarlılığımızı korumalı ve güçlendirmeliyiz."

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