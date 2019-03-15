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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırı - ADIYAMAN

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırı - ADIYAMAN

- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın basın açıklamasına katılması - Genel ve ve detay görüntüler - İdris Toprak tarafından basın açıklamasının okunmasıYeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - Saldırıda hayatını kaybedenler için Adıyaman 'da gıyabi cenaze namazı kılındı - Etkinliğe TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.Cuma namazının ardından Ulu Camide çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen gıyabi cenaze namazına, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.
TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi İdris Toprak, namazın ardından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda şehitlerin ve yaralıların olduğunu anımsattı.İngiliz emperyalizminin 104 yıl önce ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdığını ifade eden Toprak, "Bugün de kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Terör Saldırısı Gıyabi Cenaze Namazı Hain Saldırı Cenaze Namazı Basın Açıklaması 

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