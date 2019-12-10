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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
- Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: “Sorulması ve açıklanması gereken sorular var” - 'Adada yaşam belirtisi bulunamadı'

- Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: “Sorulması ve açıklanması gereken sorular var” - 'Adada yaşam belirtisi bulunamadı'

Helikopterin görülmesi

İngiltere Hastane Bild Ziyaretçiler 

-Yanardağdan detay

( WELLINGTON ) - Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: “Sorulması ve açıklanması gereken sorular var”- "Adada yaşam belirtisi bulunamadı" WELLINGTON

- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede meydana gelen yanardağ patlamasına yönelik tehlike uyarısına rağmen adanın ziyaret edildiğini hatırlatarak "Sorulması ve cevaplanması gereken sorular var" dedi.
Ardern, adanın üzerinde gerçekleştirilen gözlem uçuşunda şu ana kadar hiçbir yaşam belirtisine rastlanmadığını söyledi.

Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi ve 8 kişinin kayıp olmasının ardından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern açıklama yaptı. "Sorulması ve cevaplanması gereken sorular var" diyen Ardern, adanın üzerinde gerçekleştirilen gözlem uçuşunda şu ana kadar hiçbir yaşam belirtisine rastlanmadığını belirterek yanardağdaki durumun iyileşme gösterdiğini bildirdi. Hayatını kaybeden ziyaretçiler için üzüntü duyduğunu kaydeden Andern, “Ailesini, arkadaşlarını kaybedenlerin üzüntüsünü paylaşıyoruz” dedi.
Yanardağda dün meydana gelen patlama sonucu 34 kişi kurtarılırken yaralıların bir kısmının hastanelerde tedavisine devam ediliyor. Doktorlar, yaralılardan bazılarının vücutlarında oluşan şiddetli yanıkların hayati tehlike oluşturduğunu söyledi.

Halen kayıp olan 8 kişinin ise hayatlarını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yanardağ için tehlike uyarısı yapılmış Geçen hafta yanardağa yönelik tehlike seviyesinin 1’den 2’ye çıkarıldığını hatırlatan Başbakan Andern, "Tehlike uyarısına rağmen ziyaretçilerin neden adayı ziyaret etmelerine izin verildi?" sorusunu yöneltti. Ardern, "Bu olayla ilgili daha büyük sorular olacağını biliyoruz. Bu sorular sorulmalı ve cevaplanmalı" ifadelerini kullandı. Polis ise olayla ilgili inceleme başlatılması için erken olduğunu belirterek patlama sırasında adada bulunan 47 ziyaretçinin Yeni Zelanda, Avustralya, Almanya, Çin, Malezya, ABD ve İngiltere'den geldiğini dile getirdi. Whakaari olarak da bilinen White Island yanardağı, Yeni Zelanda’nın en aktif yanardağları arasına yer alıyor. White Island yanardağı en son 2001 yılında lav püskürtmüştü.
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