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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yeni yılın ilk günü Ulucami doldu taştı

Yeni yılın ilk günü Ulucami doldu taştı

Ulucamiden görüntü, cemaat, başkanın çorba dağıtımı

( BURSA )- Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulucami'de sabah namazı sonrası çorba ikramı yaptı BURSA

Sabah Namazı 


- Yeni yılın ilk sabah namazında Bursa Ulucami'de binlerce kişi buluştu. Bursa Müftüsü İzani Turan'ın kıldırdığı sabah namazının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara çorba ikramı yaptı. 2020 yılının ilk sabah namazında Bursalılar Ulucami'ye akın ettiler. Namazın ardından ise Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara sürpriz yaşattı. Sabah namazına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlara kendi elleriyle çorba ikram etti. Camiye araçlarıyla gelen vatandaşlar ise Atatürk Caddesi'ne park edince burada trafik bir süre en sağ şeritten verildi.

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