Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi Video

-Bebeğin görüntüsü

-Baba ile röp.

-Röportajlar

-Detay görüntüler

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-KIRIKKALE

-Yüksek İhtisas Hastanesi binası

-Bebeklerden detay

-Anneden detaylar

-Vali ve Başkan altın takarken

-Vali Yunus Sezer, röp.

-Başkan Mehmet Saygılı, röp.

-Detaylar

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-ELAZIĞ

--İl protokolünün aile ve bebeği ziyareti

--Bebekten detay

--Aileden detay

--Anne ile Babaanne ile röp.

--Genel ve detay

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-DİYARBAKIR

-Hastaneden görüntü

-İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin hastaları ziyareti

-İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin'in bebeğe altın takması

-Emine Çiçek konuşması

-İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin KONUŞMASI

-Hastane personelinin çikolata ikramında bulunması

-Genel ve detay görüntü

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-ŞANLIURFA

-Şanlıurfa’da yeni yılın ilk bebeği

-Bebeğin ağlaması

-Anne kucağındaki bebek

-Annenin açıklaması

-Genel detay ve görüntüler



(YURT-TOPLU-2) GAZİANTEP



- Gaziantep’te yeni yılın ilk bebeği 00.00’da dünyaya gözlerini açarken, bebeğe ailesi tarafından Perihan Ilgın ismi verildi.

Perihan bebeği İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ziyaret etti.Gaziantep’te Cengiz Gökçek Doğum Hastanesi’nde 00.00’da yeni yılın ilk bebeği hayata gözlerini açtı. 3 kilo 500 gram ağırlığında doğan bebeğe annesi Arife ve babası Ramazan Saydan tarafından Perihan Ilgın ismi verildi.

Perihan Ilgın bebek hayata gözlerini açarken, ziyaretçi akınına da uğradı. Perihan bebeğin ilk ziyaretçileri İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oldu. Bebeğin vatana ve millete hayırlı bir evlat olmasını dileyen Çataklı, anneye çiçek takdim etti. Bebeğe ayrıca Çataklı, Gül ve Tahmazoğlu tarafından altın hediye edildi.KIRIKKALE



- Kırıkkale'de yeni yılın ilk bebekleri Yüksek İhtisas Hastanesinde dünyaya geldi.2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Merve ile Murat Kuşçu çiftinin ilk bebeği 3 kilo 450 gram ağırlığında ve 51 santimetre boyunda dünyaya geldi. 2. kızları olan Leyla ve Nuh Özbağ çiftinin bebeği 3 kilo 750 gram ağırlığında 52 santimetre boyunda dünyaya gözlerini açtı. 3 kilo 500 gram ağırlığında ve 52 santimetre boyunda dünyaya gelen bebeğe Kenan ve Fatma Kılınç çifti, doğumu yaptıran doktorunun ismi olan Çınar Berk Kılınç ismini verdi.Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 2020 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek ailelerin sevincine ortak oldu. Çiftlere bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl dileyip, bebeklere de altın taktı.ELAZIĞ



- Elazığ’da yeni yılın ilk bebeği 00.03’te dünyaya geldi. Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez'de Emir Ali ismi verilen yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı.Elazığ’da 2020 yılının ilk bebeği Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde saat 00.03’te dünyaya normal doğumla geldi. Ömer (35) ve Meryem (33) Yıldız çiftinin 3’üncü erkek çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Emir Ali ismi verildi.

2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez' de yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı.DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da 2020 yılının ilk bebeği dünyaya gelirken, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, yeni yılın ilk bebeğine çeyrek altın hediye etti.Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Emine Çiçek'in yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği 2 kilo 85 gram ağırlığındaki bebeğe "Umut" ismini verdi.Sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve ikinci çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirten Anne Çiçek, "Oğlumdan sonra bir kızım oldu. Mutluyum. Yeni yıl hayırlara vesile olsun" dedi.

ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya geldi. Sağlıklı şekilde dünyaya gelen kız bebeğe annesi tarafından 'Azra' adı verildi.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Nurşen Kavan, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümüne getirildi.

İkinci çocuğuna hamile olan anne Kavan, saatler 00.01’i gösterdiğinde, 4 kilogram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.



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