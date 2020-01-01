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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - DİYARBAKIR Video

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - DİYARBAKIR Video

- Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nden görüntüler - Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin'in anneleri tebrik etmesi - Yeni doğan bebekler ve anneleri - Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin'in konuşması - Doğum yapan annenin konuşması Diyarbakır 'da yeni yılın ilk bebekleri doğduDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da yılın ilk bebekleri dünyaya geldi. Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Emine Çiçek'in yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği 2 kilo 85 gram ağırlığındaki bebeğe "Umut" ismi verildi.
Anne Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve ikinci çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirtti.
Çiçek, "Oğlumdan sonra bir kızım oldu. Mutluyum. Yeni yıl hayırlara vesile olsun." dedi.
Hastanede yeni yılın ilk bebeklerini dünyaya getiren anneleri ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, yeni yılın ilk bebeklerine altın hediye etti.Tekin, Diyarbakır ’da yeni yılın sağlık, mutululuk ve huzurla geçmesi temennisinde bulundu.

Bebek Yeni Yıl 

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