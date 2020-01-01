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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yeni yılın ilk bebeği doğdu - KAHRAMANMARAŞ Video

Yeni yılın ilk bebeği doğdu - KAHRAMANMARAŞ Video

- Cengiz bebek ve anneden görüntü - Anne Yonca Göçer ile röportaj Kahramanmaraş 'ta yeni yılın ilk bebeği doğduKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta, özel bir hastanede gerçekleşen doğumla 2020'nin ilk bebeği "Cengiz" oldu.Kentteki özel bir hastanede, Yonca ve Mikail Göçer çiftinin dördüncü çocuğu saat 00.01'de dünyaya gözünü açtı.Sezaryenle 3 kilo 110 gram bir erkek bebek dünyaya getiren Yonca Göçer, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.Anne Göçer, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, bebeklerinin ismini Cengiz olarak koyduklarını söyledi.

Dördüncü de olsa oldukça heyecanlandıklarını belirten Göçer, "Çok heyecanlıyım, mutluyum, huzurluyum. Yeni yılda bir bebeğim oldu. Anlatılmaz bir duygu. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür sağlık ve sıhhatli. Yeni dördüncü çocuğumu kucağıma alarak girmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Bebek Hastane Muhabir Yeni Yıl 

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