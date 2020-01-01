Yeni yılda itfaiyecilerin yangın mesaisi Video

- Kastamonu’da yeni yılın ilk saatlerinde 4 katlı bir apartmanın 3’ncü katında meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Vali ile Belediye başkanının itfaiye müdürlüğüne yaptığı ziyarette programı yarıda bırakan itfaiye erleri, 2020 yılına görevleri başında girdi. Yangın, Kastamonu'da Cebrail Mahallesi Saray Camii Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3’ncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobayı yanar halde bırakıp yılbaşı için alışverişe çıkan 4 kişilik ailenin yaşadığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Askeri gazinoda nöbet tutan askerler, evden dumanlar çıktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yılbaşı kutlaması için Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ile Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nu bekleyen itfaiye ekipleri, kutlama programını yarıda bırakarak ihbar üzerine kısa sürede olay yerine hareket etti. Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrasında eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kastamonu Belediyesi İtfaiye Memuru Rıdvan Uçar, 2019 yılının son saatlerini yaşadıkları anda yangın ihbarı ile olay yerine geldiklerini söyledi.
Görevlerinin başında olduklarını kaydeden Uçar, “Allah kazadan beladan korusun. 2020 yılının da kazasız belasız geçmesini diliyoruz. Bu tür olaylarda mesai merhumu gözetmeksizin Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olarak görevimizin başındayız. Yeni yılda herkese sağlık ve mutluluklar diliyoruz” dedi.
Ali İl Hakkında Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı.... devamı
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