Yeni yıla uygulama yaparak girdiler Video

-Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un açıklaması

-Uygulamadan detaylar

-Ekiplerden detaylar

-Uygulamadan detaylar

-Sürücülerden detaylar

-Vali Fuat Gürel'in hastane ziyareti

-Vali Fuat Gürel'in jandarma ziyareti

-Vali Fuat Gürel'in polisleri ziyareti

-Vali Fuat Gürel'in açıklaması



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük'te polis ekipleri yeni yıla trafik uygulaması yaparak girdi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturuldu. Vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için yapılan uygulamada, sürücülere lokum ikram edildi. 2019 yılının son saatlerinde başlayan uygulamalarla polis ekipleri yeni yıla uygulama yaparak girdi. Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, uygulama yapan ekipleri ziyaret ederek görevlerinde kolaylıklar diledi. 24 saat görev başında olduklarını ifade eden Tuğ, "Varlık sebebimiz hakka ve halka hizmet etmek. Onun için polis halk ilişkilerini ön planda tutacak. Halkımıza da bunu anlatarak, 'sizlerin güvenliği bulunuyoruz.' Trafikte istenmeyen olayların önüne geçilmesi düşüncesiyle uygulamamızı bu anlayışla yapacağız. Önemli olan bu anlayışı halkımıza anlatabilmek. 'Polis bizim güvenliğimiz ve huzurumuz için bu uygulamayı yapıyor' bunu hayata geçirdikten sonra işimiz çok kolay" dedi.

Yapılan uygulamalarda alkollü araç kullanan sürücülere ceza işlemleri uygulandı. Vali Gürel'den güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti KARABÜK



- Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni yıl dolayısıyla görev yapan güvenlik güçleri ile hastaları ziyaret etti.Vali Gürel beraberinde, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mustafa Kuraş ile birlikte, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastaları, Melise Jandarma Uygulama Noktasını ile Karabük Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. İlk olarak hastane ziyareti gerçekleştiren Vali Gürel, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletirken, yeni yıllarını kutladı.Daha sonra jandarma noktasını ziyaret eden Gürle, burada görev yapan personelin yeni yılını kutladı. Son olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polis Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Gürel, görevli polislerle bir süre sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.Vali Gürel, "Vatandaşlarımızın huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirmesi için emniyet ve jandarmada görevli 500 arkadaşımız görevi başında. 2019 yılını geride bırakmak üzereyiz geride bıraktığımız yılı değerlendirip, muhakemesini yapıp 2020 yılında neler yapabileceğimizi ortaya çıkartmamız lazım. İlimizin ihtiyaçları nelerse onlara bakarak tekrar değerlendireceğiz. Karabüklü hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm ülkemizin yeni yılını kutluyorum, 2020 yılının Karabük'ümüz ve ülkemiz için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Görevi başında olan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Yeni yıllarını kutluyorum" diye konuştu.





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