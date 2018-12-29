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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yeni yıl öncesi en çok satılan çiçek Kokina

Yeni yıl öncesi en çok satılan çiçek Kokina

-Çiçekten detaylar

İran Yılbaşı Gesi Yeni Yıl 

--Çiçekçinin bu çiçekten bir buket yapması
--Yapılan rop.

( BİLECİK -ÖZEL)- Bu çiçeği meyvesi bir sonraki yıla kadar kararmaz ise bu ev alacağınız anlamına geliyormuş- Çiçekçi Sertaç Sezer: "Bu çiçeğin şans ve mutluluk getirdiğine inanılır" BİLECİK

- Bilecik'te 2019 yılına girilmesine sayılı günler kala çiçekçilerde tatlı bir telaş başlarken, en çok tercih edilen Kokina çiçeğinin, üzerindeki meyvelerin bir sonraki yıla kadar kararmaması halinde sahibinin ev alacağı gibi yaygın bir inanç olduğu belirtiliyor. Yılbaşı öncesi birçok sektörde olduğu gibi çiçekçiler de yoğunluk yaşanıyor. Çiçekçi Sertaç Sezer, şuan en çok satılan çiçeğin Kokina yanı yılbaşı çiçeği olduğunu söyledi.

Bu çiçeğin şans ve mutluluk getirildiğini inanıldığını anlatan Sezer, sözlerine şöyle devam etti; "Kokina olarak bilinen yılbaşı çiçeği, yeşil kırmızı renkleri ile yılbaşını yansıtan çiçek olarak görülmektedir. Kokinalar, kırmızı meyveleri ile yeşil dikenli dalların üzerine bağlanan çiçeklerdir. Bu çiçekler genelde Akdeniz bölgesi ve İran tarafında yetişmektedir. Kokina çiçeğinin şans ve mutluluk getirdiğine inanılır. Başka bir efsaneye göre kokina çiçeğini aldığınızda bir sonraki yıla kadar evinizde üzerindeki meyveleri kararmadan durursa ev alacağınız anlamına gelirmiş. Kokina çiçeğini tek tek ya da demet halinde satıyoruz. Bu çiçek yeni yılda geliyor ve satılıyor. Bunları cam vazonun içerisinde evinizde dekor amaçlı güzel bir şekilde kullanılır."
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