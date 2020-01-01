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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yeni yıl kutlamaları için kapatılan Taksim tekrar açıldı Video

Yeni yıl kutlamaları için kapatılan Taksim tekrar açıldı Video

açılan yol ve bariyerlerden görüntü

İstiklal Caddesi Polis İstiklal 

-ayrılan itfaiyeden görüntü
-trafikten görüntü
-istiklal caddesi
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yeni yıl kutlamaları için trafiğe kapatılan Taksim meydanı sabah saatlerinden itibaren tekrar açılarak, hayat normale döndü. 2020 yılı kutlamaları kapsamında dün sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılan Taksim meydanı tekrar açıldı. Sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açılan meydanda hayat normale dönmeye başladı.
Kutlamaların bitmesiyle temizlik görevlileri etrafı temizledi. Taksim Cumhuriyet Anıtının etrafındaki bariyerlerin ise bir süre daha kalacağı öğrenildi. Meydana çıkan yolların açılmasıyla bölgede hafif bir yoğunluk oluşurken, polisin güvenlik amacıyla bazı önlemleri ise sürüyor.
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