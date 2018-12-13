Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yeni yıl için farklı bir hediye: Kişiye özel zeytin yağı İzle

Yeni yıl için farklı bir hediye: Kişiye özel zeytin yağı İzle

Kişiye özel zeytinyağı detayları

Logos Zeytin Yağı Zeytinyağı Yeni Yıl 

-Müşteri detayı
-İşletmeci Zarfer Soykara ile röportaj

( BALIKESİR -ÖZEL) Yeni yıl için farklı bir hediye: Kişiye özel zeytinyağı BALIKESİR

- Bu yıl sevdiklerine farklı bir hediye sunmak isteyenlerin yeni tercihi sağlık, barış ve bereketin timsali zeytinyağı. Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir zeytinyağı firmasının özel olarak kişiye özel olarak hazırladığı zeytin ve zeytinyağı ürünleri yeni yıl öncesinde büyük rağbet görüyor. Yeni yılda sevdiklerine farklı ve anlamlı bir hediye vermek isteyenler kişiye özel zeytin yağlarını tercih ediyor. Kişilerin isimlerinin, firma isimlerinin ve logolarının bulunduğu etiketli cam şişelerde Kazdağları’nın eteklerinde yetişmiş en iyi kalite taş baskı yağlar bulunuyor. Kişiye özel zeytinyağları özel ambalaj kutuları ile de dikkati çekiyor. Kişiye özel zeytin yağlarını üreten Zafer Soykara, “Kişiye özel zeytinyağı diye adlandırıyoruz bu ürünü. İçinde Edremit Körfezi'nden özel olarak hazırladığımız zeytinyağı var. Ama en özel yanı da etiketinin kişiye özel olması. Şirketlerin logosu veya yılın özel sembolü ile müşterinin belirlediği isme özel ürün üretiyoruz. Bu yıl için özellikle farklı şirketlerden siparişler aldık. Aynı zamanda şahıslardan da siparişler alıyoruz. Kısacası 2019 yılının en sağlıklı ve en kaliteli hediyesini vermek isterseniz kişiye özel zeytinyağını tavsiye ederim” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı