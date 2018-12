Yeni yıl hediyeleri 'Hünerli Eller'den

-Çalışanlardan görüntü

- Yılbaşına kısa bir süre kala vatandaşlar yeni yıl hediyesi arayışına girdi. El işi ürünlerin uygun fiyata satıldığı Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı ise yeni yıl hediyesi almak isteyenlere farklı bir alternatif sunuyor. Halkalı’ da bulunan Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı’nda takıdan seramiğe, örgüden çiniye, her türlü el emeği ürünü uygun fiyata bulmak mümkün. Kadınların hünerli ellerinden çıkan ürünler ahşap kulübelerden oluşan mini dükkanlarda satışa sunuluyor. İnsan odaklı belediyecilik anlayışı ile adından sıkça söz ettiren Küçükçekmece Belediyesi kadınlara yönelik hizmetleriyle de fark oluşturuyor. Hünerli Eller Çarşısı’nda Küçükçekmece Belediyesi tarafından ücretsiz olarak tahsis edilen dükkanlarda kadınlar, ahşap boyama, takı tasarım, ebru, keçe işi, resim, cam süsleme gibi birçok kategoride emek verdikleri ürünleri satarak aile bütçelerine destek sağlıyor. “10 liradan 200 liraya hediye bulmak mümkün” Seramik ve örgü çalışmalarını Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı’nda satışa sunan emekli Selin Begüm Buluntu, “Fiyatlarımız boyutlarına ve malzemelere göre değişiyor. 10-15 liradan 130, 200 liraya kadar hediye alabilirler buradan. Ben seramikle uğraştım, örgü de yapıyorum. Amigurimi tığ işiyle çocuk oyuncakları da yaptım. 15 gün buradayım. Bize böyle bir imkan sunduğu için Küçükçekmece Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Konseptimiz yılbaşı, el işi yeni yıl hediyeleri var” 2 haftadır Hünerli Eller Çarşısı’nda olduklarını belirten Özden Tahiroğulları ise, sadece yılbaşı için hediyelikler ve süsler hazırladıklarını ifade ederek, “4 Ocağa kadar buradayız. Konseptimiz yılbaşı. El işi yeni yıl hediyeleri, kapı süsleri, hediye paketleri, keseler, kokular bulabilirler burada. Fiyatlarımız ise 5 liradan başlıyor, 100 liraya kadar çıkıyor” dedi.

“Alışveriş merkezine göre fiyatlar çok uygun” Sevdiklerine küçük yılbaşı hediyeleri aldığını belirten Öznur Gürışık ise, “Bir alışveriş merkezine göre fiyatlar çok uygun burada. Ben sevdiklerime yılbaşı için küçük keseler aldım mesela” diyerek mutluluğunu dile getirdi. “Girişimci kadınlara destek olmak isteyenleri bekliyoruz” Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı yöneticisi Gülsüm Özalp da, kadınlara seslenerek, “İstanbul’un her yerinden kadınları buraya bekliyoruz. Sadece kadınları değil, girişimci kadınlara destek vermek isteyen herkesi bekliyoruz. Burada 24 adet dükkanımız var. Hepsi kadınların el emeği göz nuru ürünlerle dolu. Her keseye uygun hediyeyi burada bulabilirler. 7’den 70’e herkesin bir şeyler bulabileceği bir yer burası” dedi.