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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yeni validen ilk ziyaret İnegöl ilçesine

Yeni validen ilk ziyaret İnegöl ilçesine

şehitlerin evinden genel görüntüler

Şehit Bolat Gesi Valid Şehit Ailesi 

-belediyeden genel görüntü
-valinin kısa konuşması

( BURSA ) BURSA

- Konya’dan Bursa’ya tayin olan Vali Yakup Canbolat görevine başlamasıyla birlikte ilk resmi ziyarettini inegöl’e yaptı. Vali Canbolat İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Belediye Başkanı ve 2 şehit ailesini ziyaret etti. Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilçeler arasında ilk ziyaretini inegöl’e yaptı. Önce İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'yü makamında ziyaret eden Canbolat İnegöl hakkında bilgiler aldı. Kaymakamlıktan ayrılan Bursa Valisi Yakup Canbolat daha sonra İnegöl Belediyesi'ne geçti. Belediyenin önünde Başkan Alper Taban ve başkan yardımcıları ile daire müdürleri tarafından karşılanan Canbolat Taban’ın makamına geçti. Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Vali Yakup Canbolat, "Kaymakam beyle çok önceden bir hukukumuz var. Başkanımız da bizleri ziyarete gelmişti. İade-i ziyaret amacıyla İnegöl'e geldim" dedi.
Vali Canbolat, belediye ziyaretinin ardından 2016 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete’nin Mesudiye Mahallesi'ndeki ailesi ve 2018 yılında Afrin bölgesinde Zeytin dalı harekatında şehit olan Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül’ün ailesini ziyaret etti. (SA-İHS
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