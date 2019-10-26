Yeni Türkü Mersinlileri coşturdu

-Seyircilerden görüntü

-Konserden görüntü

-Seyircilerin şarkıya eşlik etmesi

-Konserden detay görüntü



( MERSİN )- Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 12. doğum gününde, 40. sanat yıllarını kutlayan Yeni Türkü grubunu Mersinlilerle buluşturdu MERSİN



– Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 12. doğum gününde, 40. sanat yıllarını kutlayan Yeni Türkü grubunu Mersinlilerle buluşturdu. 40 yıla sığdırdıkları en sevilen şarkılarını Mersinliler için söyleyen ve izleyenleri coşturan Yeni Türkü, sahnede pasta da kesti.Forum Mersin, 12. doğum gününü Yeni Türkü ile kutladı. Alışveriş Merkezinin yan tarafındaki alanda gerçekleştirilen konsere, Mersinlilerin ilgisi yoğun oldu. Alanı dolduran Mersinliler, Yeni Türkü sahneye çıktığı andan itibaren alkışlar ve ıslıklarla tezahürat yaparken, cep telefonlarıyla görüntü almak için de birbirleriyle yarıştı.Konserin başında sahneye getirilen ve bir tarafında 12, diğer tarafında 40 yazan doğum günü pastasını Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu ile Forum Mersin Müdürü Ezgi Çubukçu, alışveriş merkezinin yönetiminde yer alanlarla birlikte kesti. Ezgi Çubukçu, yaptığı konuşmada, 12 yıldır biriktirdikleri anılara bir yenisini daha ekleyeceklerini belirterek, “Biz de tıpkı bir orkestra gibi 12 yıldır her gün bu alışveriş merkezini sizlere eksiksiz en iyi şekilde açabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Ne güzel bir buluşma bu Mersin” diyerek konsere başlayan Derya Köroğlu ve ekibi, şarkılarını Mersinliler için seslendirdi. Mersinliler, en sevilen şarkılarından biri olan ‘Maskeli Balo’ ile konsere başlayan 64 yaşındaki solist Derya Köroğlu’nun sahne performansı hayran kaldılar. İzleyiciler, grubun tüm şarkılarına eşlik ederken, konser boyunca cep telefonlarıyla fotoğraf çekip, görüntü aldılar.



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